Walt Disney World è conosciuto come “il luogo più magico della Terra” per molte ragioni evidenti: personaggi che prendono vita, attrazioni spettacolari, cibi a tema e un’atmosfera incantata che trasporta i visitatori in mondi fantastici. Ma una parte significativa di questa magia opera nell’ombra, letteralmente invisibile agli occhi dei milioni di ospiti che ogni anno attraversano i cancelli dei parchi. Il trucco dietro questa illusione perfetta si nasconde in due tonalità sviluppate dagli Imagineers Disney: Go Away Green e Blending Blue. Questi colori non sono stati creati per attirare l’attenzione, ma esattamente per l’opposto: far scomparire elementi necessari ma poco magici dalla percezione conscia dei visitatori. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lo sapevate? I parchi a tema Disney usano due colori per “mascherare” le cose brutte

