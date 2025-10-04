Lo sapevate? A 6 ore da Milano c’è un’isola dove fa sempre caldo | dove si trova

Natura incontaminata, oceano cristallino, spiagge dorate che si estendono per chilometri e una qualità della vita rilassata e autentica. Quello che per molti rappresenta un sogno lontano e costoso, in realtà si trova a sole sei ore di volo dall’Italia, con prezzi che sfidano qualsiasi immaginazione. Stiamo parlando dell’ isola di Sal, una gemma emergente nell’arcipelago di Capo Verde, nell’Oceano Atlantico, che sta rapidamente conquistando il cuore dei viaggiatori europei. L’isola di Sal è la più orientale del gruppo delle Ilhas do Barlavento e, nonostante le dimensioni contenute (30 km di lunghezza per 12 km di larghezza massima), offre un concentrato straordinario di attrazioni naturali e opportunità per chi cerca una destinazione fuori dai circuiti turistici tradizionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

