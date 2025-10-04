Lo Junior Tennis Perugia pronto a ripartire In squadra Passaro il beniamino di casa

Nuove sfide per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance che si presenta al Campionato di A1 con rinnovato entusiasmo. Il team capitanato da Roberto Tarpani e dal vice Andrea Grasselli è alla sua quarta apparizione in A1, ed inizierà il suo cammino domani, in casa del TC Santa Margherita Ligure. Un club che i gialloblù conoscono bene, visto che proprio dalle parti del Golfo del Tigullio, nel 2021, conquistarono una storica salvezza al doppio di spareggio. "Siamo orgogliosi di poter rappresentare Perugia e l’Umbria in serie A1 – commenta Tarpani -. Un campionato che vede ai nastri di partenza un ottimo tennis nazionale con circoli che hanno fatto la storia di questo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

