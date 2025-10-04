Lo cercavano ovunque ed era proprio li | la caccia al latitante finisce nel modo più clamoroso

Dai domiciliari al carcere: il blitz dei carabinieri svela un nascondiglio insospettabile e riporta il caso del 23 enne di Giugliano in Campania sotto i riflettori. Lo cercavano ovunque, ed era proprio lì: la caccia al latitante finisce nel modo più clamoroso. In un quartiere ordinario della periferia nord di Napoli, dove il via vai dei palazzi popolari mescola abitudini e sospetti, una storia di detenzione domiciliare trasformata in fuga ha tenuto col fiato sospeso per settimane investigatori e residenti. L’eco d’una ricerca ostinata, fatta di appostamenti discreti, porte bussate all’alba e interrogativi lasciati a mezz’aria, ha attraversato Giugliano in Campania come un sussurro collettivo. 🔗 Leggi su Notizie.com

