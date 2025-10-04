Livorno con la Pianese l' ennesimo passo falso | Formisano nuovamente in bilico
La panchina di Alessandro Formisano torna a traballare. Dopo i quattro punti raccolti nelle gare con Bra e Campobasso, in cui gli amaranto (in particolare contro i molisani) sembravano aver dato qualche segnale di risveglio, il Livorno ha infatti nuovamente messo in luce numerosi limiti nel match. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: livorno - pianese
Serie C | Pianese-Livorno, le probabili formazioni. Ballottaggio Dionisi-Di Carmine in attacco
Serie C 24/25: debutti di fuoco per Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera
Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera pronte all’esordio in Coppa Italia di Serie C
Full Time Pianese 2-1 Livorno Rimini 0-1 Arezzo Latina 1-0 Benevento - X Vai su X
Sono in vendita i biglietti per la partita Pianese-Livorno in programma venerdì 3 ottobre alle 20,30. - facebook.com Vai su Facebook
Bellini e Martey ribaltano il Livorno: 2-1. Secondo successo di fila per la Pianese - Ottima prestazione dei bianconeri che nonostante le assenze battono la squadra dell'ex Formisano che era andata in vantaggio con Cioffi ... Come scrive msn.com
Pianese, massima concentrazione sul Livorno. Chesti: "Due squadre di qualità. Una bella sfida" - Il successo centrato a Perugia, ha portato entusiasmo in casa Pianese. Da msn.com