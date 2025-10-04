LIVE Sinner-Altmaier ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | tennisti in campo inizia il riscaldamento

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. INIZIA IL MATCH, SERVE ALTMAIER. 12.38 Termina il riscaldamento. Sta per iniziare il match. 12.35 Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere! Il primo a servire nel match sarà Altmaier. 12.34 Inizia il riscaldamento, il vincente di questa sfida se la vedrà con Griekspoor. 12.30 Ecco i tennisti, Sinner e Altmaier sono entrati in campo. 12.25 Mancano pochissimi minuti all’inizio della sessione serale del Masters 1000 di Shanghai e, quindi, al match di Jannik Sinner. 12.22 Sta facendo discutere, e non poco, la fortissima umidità che si sta abbattendo sui giocatori impegnati nel torneo a Shanghai: molti tennisti come, tra gli altri, Mensik, Bu o Comesana, hanno avuto molte difficoltà a reggere il clima, con Djokovic che, dopo la vittoria su Cilic, ha dichiarato di aver avuto moltissime difficoltà per via dell’umidità già citata. 🔗 Leggi su Oasport.it

