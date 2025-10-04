LIVE Sinner-Altmaier ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo del campione azzurro
CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Sinner sta vivendo una fase di cambiamento, con la volontà forte di voler modificare il suo gioco cercando di aggiungerci più variazione possibili: cosi ha fatto a Pechino, vincendo il titolo, quindi vedremo se ci farà vedere qualche novità anche in un evento come il penultimo Masters 1000 dell’anno dove lui, tra l’altro, difende la vittoria. 12.17 Tornando alla partita di Sinner, l’azzurro non sfida Daniel Altmaier dal Rolland Garros del 2023, quando il tedesco lo battè al quinto set di un match soffertissimo. 12.14 Oggi, Sinner è solo l’ultimo italiano che è sceso in campo nell’ATP di Shanghai, visto che Lorenzo Musetti ha battuto Francisco Comesana, Matteo Arnaldi è stato eliminato da Alejandro Davidovich Fokina e, infine, Luciano Darderi ha appena concluso il suo match, vincendo contro Yunchaokete Bu. 🔗 Leggi su Oasport.it
