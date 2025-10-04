LIVE Sinner-Altmaier 6-3 6-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | ottimo esordio dell’azzurro adesso c’è Griekspoor
CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona giornata a tutti! 14.20 Jannik tornerà domani in campo contro Griekspoor, come secondo match della sessione serale che inizierà alle 12.30 con il match tra Hanfmann e Djokovic. Sinner esce dal campo centrale del Masters 1000 di Shanghai, servendo con il 63% e raccogliendo l’88%. Per quanto riguarda Altmaier, il tedesco ha servito con il 57% raccogliendo il 63% dei punti. 6-3, 6-3 GAME, SET AND MATCH!! VINCE SINNER!! Ottimo esordio del nostro campione azzurro che è stato sempre solito e in controllo della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - altmaier
Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale
Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora
Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier
ESORDIO VINCENTE PER SINNER L'azzurro si impone su Daniel Altmaier al secondo turno di Shanghai, dove è campione in carica, e raggiunge Griekspoor ai sedicesimi di finale. Buona partita per l'azzurro, che porta il suo bottino di vittorie in Cina a 23 s - X Vai su X
Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita - Jannik ha vinto nel 2022 allo US Open in cinque set, mentre a sorpresa ... Secondo sport.sky.it
LIVE Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento - 30 Ecco i tennisti, Sinner e Altmaier sono entrati in campo. Riporta oasport.it