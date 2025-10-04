LIVE Sinner-Altmaier 6-3 6-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | ottimo esordio dell’azzurro adesso c’è Griekspoor

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona giornata a tutti! 14.20 Jannik tornerà domani in campo contro Griekspoor, come secondo match della sessione serale che inizierà alle 12.30 con il match tra Hanfmann e Djokovic. Sinner esce dal campo centrale del Masters 1000 di Shanghai,  servendo con il 63% e raccogliendo l’88%. Per quanto riguarda Altmaier, il tedesco ha servito con il 57% raccogliendo il 63% dei punti. 6-3, 6-3 GAME, SET AND MATCH!! VINCE SINNER!! Ottimo esordio del nostro campione azzurro che è stato sempre solito e in controllo della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

