LIVE Sinner-Altmaier 6-3 6-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | esordio convincente domani di nuovo in campo
CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona giornata a tutti! 14.20 Jannik tornerà domani in campo contro l’olandese Tallon Griekspoor, come secondo match della sessione serale che inizierà alle 12.30 con il match tra Hanfmann e Djokovic. Sinner esce dal campo centrale del Masters 1000 di Shanghai, servendo con il 63% e raccogliendo l’88%. Per quanto riguarda Altmaier, il tedesco ha servito con il 57% raccogliendo il 63% dei punti. 6-3, 6-3 GAME, SET AND MATCH!! VINCE SINNER!! Ottimo esordio del nostro campione azzurro che è stato sempre solito e in controllo della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - altmaier
Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale
Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora
Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier
Atp Shanghai - Sinner rischia poco e accede al terzo turno. Medvedev domina. Buonissimo esordio dell'altoatesino, sempre in controllo della partita contro Altmaier che poteva nascondere delle insidie https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102 - X Vai su X
Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento - 30 Ecco i tennisti, Sinner e Altmaier sono entrati in campo. Riporta oasport.it
Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita - Jannik ha vinto nel 2022 allo US Open in cinque set, mentre a sorpresa ... Come scrive sport.sky.it