CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio e dritto del tedesco. 15-30 Esce il rovescio di Altmaier. Seconda palla. 15-15 Volée in rete del tedesco. Seconda palla. 15-0 Ace di Altmaier. 5-2 GAME SINNER!! Jannik chiude un altro gioco e si porta sempre più vicino al terzo turno dell’ATP 1000 di Shanghai. A-40 Smash vincente. 40-40 Dritto profondissimo del tedesco. Seconda palla. 40-30 Prima vincente. 30-30 Rovescio lungolinea di Altmaier che becca la risposta vincente. Seconda palla. 30-15 Errore in cross di Altmaier, che si sfoga. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Dritto in rete di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Altmaier 6-3 5-2, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: azzurro ad un passo dal terzo turno, resiste il break di vantaggio