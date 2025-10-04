LIVE Sinner-Altmaier 6-3 5-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | azzurro ad un passo dal terzo turno resiste il break di vantaggio
CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio e dritto del tedesco. 15-30 Esce il rovescio di Altmaier. Seconda palla. 15-15 Volée in rete del tedesco. Seconda palla. 15-0 Ace di Altmaier. 5-2 GAME SINNER!! Jannik chiude un altro gioco e si porta sempre più vicino al terzo turno dell’ATP 1000 di Shanghai. A-40 Smash vincente. 40-40 Dritto profondissimo del tedesco. Seconda palla. 40-30 Prima vincente. 30-30 Rovescio lungolinea di Altmaier che becca la risposta vincente. Seconda palla. 30-15 Errore in cross di Altmaier, che si sfoga. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Dritto in rete di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - altmaier
Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale
Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora
Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier
ESORDIO VINCENTE PER SINNER L'azzurro si impone su Daniel Altmaier al secondo turno di Shanghai, dove è campione in carica, e raggiunge Griekspoor ai sedicesimi di finale. Buona partita per l'azzurro, che porta il suo bottino di vittorie in Cina a 23 s - X Vai su X
Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita - Jannik ha vinto nel 2022 allo US Open in cinque set, mentre a sorpresa ... Segnala sport.sky.it
A che ora Sinner-Altmaier oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, canale esatto, streaming - Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel ... Secondo oasport.it