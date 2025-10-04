LIVE Sinner-Altmaier 6-3 4-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | resiste il break anche nel secondo set il tedesco non molla
CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Passante potentissimo di Sinner, il tedesco non riesce a difendere. 15-0 Lungolinea pazzesco di Altmaier con il rovescio. Seconda palla. 4-1 GAME SINNER!! Ottimo rendimento dell’azzurro che mantiene un altro servizio. 40-30 Sbaglia la risposta il tedesco. 30-30 Con un po’ di fortuna, Altmaier trova la riga piena con il dritto. 30-15 Gran rovescio di Altmaier, Sinner fa il possibile ma la difesa non resta in campo. Seconda palla. 30-0 Dritto vincente di Sinner! Seconda palla. 15-0 Smash vincente di Jannik! Seconda palla. 3-1 GAME ALTMAIER. Passante pazzesco del tedesco che si salva dal doppio break! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
