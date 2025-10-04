LIVE Sinner-Altmaier 6-3 3-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | break anche nel secondo turno per il nostro campione azzurro

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Serve and volley con la volée che finisce in rete di Altmaier. 15-0 Volée pazzesca di Altmaier che si difende da una palla scomodissima mandata da Sinner. Seconda palla. 3-0 GAME SINNER!! Risposta in rete di Altmaier e altro gioco per Jannik che inizia a prendere il largo! Seconda palla. 40-0 Non passa lo slice di Altmaier. 30-0 Prima vincente di Jannik. 15-0 Rovescio lungolinea in contro tempo di Sinner. 2-0 BREAK SINNER!! Terzo errore di rovescio per Altmaier e secondo break consevutivo per Jannik! 30-40 Senza il rovescio in campo, per Altmaier è davvero difficile: altro errore con questo colpo e palla break per Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

