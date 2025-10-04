LIVE Sinner-Altmaier 3-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro ottimo inizio nel primo set
CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Altmaier resiste ai colpi di Sinner e riesce a costringere Jannik all’errore di rovescio. Seconda. 4-2 GAME SINNER! Prima vincente di Jannik che resta avanti di un break. 40-0 Discesa a rete in controtempo dell’azzurro che chiude con la volée: ecco la prima variazione del suo gioco. Seconda palla. 30-0 Insiste sul lungolinea Jannik, e trova il vincente di dritto. 15-0 Servizio e dritto di Sinner. 3-2 GAME ALTMAIER. Il tedesco mantiene il turno di battuto ma resta un break sotto: l’avversario di Sinner sta facendo vedere le sue grandi qualità con il rovescio a una mano. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento - 30 Ecco i tennisti, Sinner e Altmaier sono entrati in campo. Da oasport.it