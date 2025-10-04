LIVE Musetti-Comesana ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | si parte con l’argentino al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto inside in vincente del carrarino. 1-0 Game Comesana. Prima vincente del tennista di Mar del Plata. 40-30 Ottimo dritto inside out di Lorenzo. 40-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’argentino. 40-0 In corridoio l’accelerazione con il rovescio lungolinea di Musetti. 30-0 Non passa la volèe di rovescio del toscano. 15-0 Si parte con un servizio vincente del sudamericano. PRIMO SET 8.48 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’argentino al servizio. 8.46 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzo Musetti e Francisco Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - comesana
Francisco Comesana sfiderà Musetti al 2° turno di Shanghai. Ritiro per Atmane, Opelka eliminato
A che ora Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: programma secondo turno, tv, streaming
Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
Francisco Comesana, "lo squalo" di Mar del Plata. Chi è il prossimo avversario di Musetti - X Vai su X
Terence Atmane ha vissuto un vero e proprio incubo a Shanghai. Il tennista francese è stato costretto al ritiro in occasione del primo turno del Masters 1000 contro Comesana. Non è riuscito nemmeno a chiudere il primo set il numero 61 del mondo, che ha acc - facebook.com Vai su Facebook
Musetti diretta Shanghai: segui il tennis oggi LIVE - Stamattina scende in campo nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro l’argentino Francisco Comesana. Riporta corrieredellosport.it
LIVE Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: incognita sulle condizioni fisiche dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai ... Si legge su oasport.it