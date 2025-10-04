LIVE Musetti-Comesana ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.37 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nel 2024 si impose in 4 set nei sedicesimi di Wimbledon. 8.32 Completa la rimonta Nishioka, che elimina la testa di serie numero 13 del torneo. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Musetti e Comesana. 7.47 A sorpresa arriva la reazione del giapponese Nishioka, che in appena 27 minuti si aggiudica il secondo set per 6-1. Dopo il parziale decisivo sarà la volta di Musetti-Comesana. 7.19 Buongiorno amici di OA Sport. Rublev ha vinto il primo set contro Nishioka. 🔗 Leggi su Oasport.it

