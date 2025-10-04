LIVE Musetti-Comesana 6-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Doppio fallo Comesana. 15-15 Servizio, rovescio e stop volley ben giocata dall’argentino. 0-15 Si riparte con un gran dritto inside out vincente di Lorenzo. 9.49 Tra toilet break e cambio vestiario di Comesana sono passati ben 9 minuti dall’ultimo punto. SECONDO SET 6-4 PRIMO SET MUSETTI! Con una fantastica demi-volèe di dritto in allungo l’azzurro chiude il primo parziale. 40-30 Set point Musetti. E’ lungo il rovescio dell’argentino. 30-30 Servizio e dritto a bersaglio per l’italiano. 15-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio del carrarino. 🔗 Leggi su Oasport.it
