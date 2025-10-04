LIVE Musetti-Comesana 6-4 6-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro fuga i dubbi sul fisico e vince in scioltezza

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Comesana. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:23 Prestazione solida del toscano, che è andato in crescendo con il passare dei minuti. Match durato meno di un’ora e mezza (1’28”), con Musetti che ha messo in campo il 63% di prime ricavandone l’81% di punti. Meno di 3 punti su 10 invece il dato con la seconda di Comesana. LORENZO MUSETTI b. FRANCISCO COMESANA 6-4 6-0! Finisce qui, con l’ottimo recupero di rovescio dell’italiano sulla smorzata dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti comesana 6 4 6 0 atp shanghai 2025 in diretta l8217azzurro fuga i dubbi sul fisico e vince in scioltezza

© Oasport.it - LIVE Musetti-Comesana 6-4 6-0, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro fuga i dubbi sul fisico e vince in scioltezza

In questa notizia si parla di: musetti - comesana

Francisco Comesana sfiderà Musetti al 2° turno di Shanghai. Ritiro per Atmane, Opelka eliminato

A che ora Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: programma secondo turno, tv, streaming

Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

live musetti comesana 6Musetti-Comesaña oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo i problemi, che dovrebbero essere risolti, avuti nel quarto di Pechino con l'americano ... Da oasport.it

live musetti comesana 6ATP Shanghai, Musetti parte con il piede giusto: Comesana travolto in due set - Nel prossimo turno dovrà vedersela con Darderi o Bu ... Riporta ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Comesana 6