LIVE Musetti-Comesana 6-4 6-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro fuga i dubbi sul fisico e vince in scioltezza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Comesana. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:23 Prestazione solida del toscano, che è andato in crescendo con il passare dei minuti. Match durato meno di un’ora e mezza (1’28”), con Musetti che ha messo in campo il 63% di prime ricavandone l’81% di punti. Meno di 3 punti su 10 invece il dato con la seconda di Comesana. LORENZO MUSETTI b. FRANCISCO COMESANA 6-4 6-0! Finisce qui, con l’ottimo recupero di rovescio dell’italiano sulla smorzata dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - comesana
