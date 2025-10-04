LIVE Musetti-Comesana 6-4 5-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro fuga i dubbi sul fisico e vince in scioltezza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO MUSETTI b. FRANCISCO COMESANA 6-4 6-0! Finisce qui, con l’ottimo recupero di rovescio dell’italiano sulla smorzata dell’avversario. Lorenzo fuga i dubbi sulla condizione fisica ed al terzo turno sfiderà uno tra Luciano Darderi ed il cinese Bu Yunchaokete. 40-30 MATCH POINT MUSETTI! ACE dell’azzurro! 30-30 A metà rete il passante di dritto del tennista di Mar del Plata. 15-30 Volèe di dritto in allungo vincente dell’argentino. 15-15 Non passa il rovescio in back di Comesana. 0-15 Il sudamericano si difende in maniera clamorosa piazzando anche un ottimo lob. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - comesana
Francisco Comesana sfiderà Musetti al 2° turno di Shanghai. Ritiro per Atmane, Opelka eliminato
A che ora Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: programma secondo turno, tv, streaming
Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
Con una demi volée stupenda Lorenzo Musetti chiude 6-4 il primo set contro Comesana! - X Vai su X
Musetti torna in campo dopo i fastidi di Pechino, scopriamo quando debutterà a Shanghai. Il programma della sfida con Comesana - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Comesaña oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo i problemi, che dovrebbero essere risolti, avuti nel quarto di Pechino con l'americano ... Segnala oasport.it
LIVE Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: incognita sulle condizioni fisiche dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai ... oasport.it scrive