LIVE Musetti-Comesana 6-4 3-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | set e doppio break di margine per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 E’ lunga la risposta di dritto dell’italiano. 0-40 Tre palle break Musetti. Decolla il dritto in uscita dal servizio di Comesana, ormai uscito dal match. 0-30 Ora Lorenzo lascia andare anche i colpi. Dritto lungolinea a tutto braccio. 0-15 Non passa il rovescio difensivo dell’argentino. 4-0 Game Musetti. Servizio e dritto inside in ben giocato dal carrarino. 40-15 Scambio prolungato chiuso con l’errore con il drop del toscano. 40-0 Prima vincente di Lorenzo. 30-0 Altra pennellata a rete dell’italiano. 15-0 Se ne va il dritto lungolinea dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

