LIVE Musetti-Comesana 3-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | fasi decisive del primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game Comesana. Servizio e demi-volèe perfetta del tennista di Mar del Plata. 40-30 Attacco in controtempo ben giocato dall’argentino. 30-30 E’ lungo il dritto difensivo di Comesana. 30-15 Prima al centro vincente del sudamericano. 15-15 Splendido dritto inside in vincente di Musetti. 15-0 Demi-volèe di dritto pregevole dell’argentino sulla quale Lorenzo non riesce a piazzare il recupero. 3-3 Game Musetti. Prima vincente del carrarino. 40-0 Perfetta la palla corta di dritto dell’azzurro. 30-0 Servizio, dritto e comoda volèe vincente per Lorenzo. 15-0 Pallonetto di dritto vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
