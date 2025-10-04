LIVE Musetti-Comesana 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’argentino cancella due palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Perfetta la palla corta di dritto dell’azzurro. 30-0 Servizio, dritto e comoda volèe vincente per Lorenzo. 15-0 Pallonetto di dritto vincente dell’italiano. 3-2 Game Comesana. Non passa il rovescio in back dell’azzurro. 40-0 ACE del sudamericano. 30-0 Gran punto dell’argentino, che al termine di uno scambio prolungato va a segno con la combinazione palla cortavolèe. 15-0 Nonostante la deviazione del nastro Comesana è attento e chiude con un morbido tocco. 2-2 Game Musetti. Con un serve and volley vincente l’azzurro tiene agevolmente la battuta. 40-0 Servizio, palla corta e volèe di dritto a segno per Lorenzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
