09.27 Disastro, invece, per Pecco Bagnaia. Dopo la doppietta di Motegi il pilota della Ducati ha vissuto il sabato peggiore della sua annata. Distacco di mezzo minuto e la sensazione che la sua GP25 sia di nuova lointanissima dai suoi desiderata. 09.25 Che vittoria per Bezzecchi! Dopo una partenza disastrosa che lo aveva portato in ottava posizione il pilota romagnolo ha messo in scena una risalita inesorabile che lo ha portato al sorpasso all'ultimo giro su un ottimo Aldeguer! TRAGUARDO – Sesto Marini a 9.6, settimo Marc Marquez a 9.7, ottavo Morbidelli a 11.

LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: rimonta pazzesca e vittoria all'ultimo giro per Bezzecchi. Bagnaia di nuovo nel tunnel