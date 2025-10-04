LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | alle 9.00 la Sprint Race Bezzecchi dalla pole Marquez e Bagnaia per la rimonta

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 Buongiorno e bentornati a Mandalika! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la Sprint Race del GP di Indonesia!   7.08 Appuntamento alle 9.00 per la Sprint Race. 7.07 Dunque Bezzecchi partirà in pole, Marc Marquez appena 9°, Bagnaia addirittura 16°. La rinascita in Giappone è stata un fuoco di paglia? 7.06 La classifica della Q2: 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.832 6 9 318.5 2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.230 6 8 0.398 0.398 314.8 3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.284 8 9 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp gp indonesia 2025 in diretta alle 900 la sprint race bezzecchi dalla pole marquez e bagnaia per la rimonta

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint Race. Bezzecchi dalla pole, Marquez e Bagnaia per la rimonta

In questa notizia si parla di: motogp - indonesia

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

MotoGP diretta Sprint GP Indonesia, LIVE Mandalika: Bezzecchi sogna dalla pole, Marquez parte 9°, Bagnaia 16° - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it

live motogp gp indonesiaMotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2025: orario e programma Sprint Race in chiaro - Le qualifiche del Gran Premio di Indonesia di MotoGP avranno luogo nel pieno della notte europea che porterà a sabato 4 ottobre. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Motogp Gp Indonesia