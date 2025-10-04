LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | alle 9.00 la Sprint Race Bezzecchi dalla pole Marquez e Bagnaia per la rimonta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 Buongiorno e bentornati a Mandalika! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la Sprint Race del GP di Indonesia! 7.08 Appuntamento alle 9.00 per la Sprint Race. 7.07 Dunque Bezzecchi partirà in pole, Marc Marquez appena 9°, Bagnaia addirittura 16°. La rinascita in Giappone è stata un fuoco di paglia? 7.06 La classifica della Q2: 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.832 6 9 318.5 2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.230 6 8 0.398 0.398 314.8 3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.284 8 9 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
GP Indonesia, si comincia: ora le FP2 di MotoGP. Alle 4.50 le qualifiche, alle 9 la Sprint #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP https://sport.sky.it/motogp/gp/2025/granpremio-indonesia/diretta/pole-qualifiche?social=twitter_skysportmotogp_story_n - X Vai su X
L’immagine del direttore generale della Ducati non è passata inosservata in occasione delle prime libere del Gran Premio di MotoGp in Indonesia. Ha subito un banale incidente nella piscina dell’hotel della Ducati - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP diretta Sprint GP Indonesia, LIVE Mandalika: Bezzecchi sogna dalla pole, Marquez parte 9°, Bagnaia 16° - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it
MotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2025: orario e programma Sprint Race in chiaro - Le qualifiche del Gran Premio di Indonesia di MotoGP avranno luogo nel pieno della notte europea che porterà a sabato 4 ottobre. Da oasport.it