LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Aldeguer in vetta ma Bezzecchi ci prova Disastro Bagnaia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO – BEZZ PASSA!!!!!!!!!!! IN CURVA 10!!!!!!!!!!! Aldeguer ci riprova ma Bezz chiude!!!!!!!!! ULTIMO GIRO – Aldeguer non sta mollando ma Bezz è in scia!!!!!!! ULTIMO GIRO – Bezzecchi inizia l’ultimo giro con 3 decimi di distacco. Aldeguer non molla, sarà durissima! -2 giri: Bezzecchi è in scia ad Aldeguer! Il romagnolo ci prova!!!!!!!!! -3 giri: Bezzecchi si avvicina ancora!! 1:29.651 e mezzo secondo da Aldeguer!!!!!!!! -4 giri; Marc Marquez passa altri due piloti ed è ottavo in scia a Morbidelli. Bagnaia sempre ultimo a 21.4 dalla vetta e 8.0 da Rins -4 giri: Bezzecchi volaaaaaaaaa! 1:29. 🔗 Leggi su Oasport.it
