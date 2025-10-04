CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 15:01 Del Toro, Roglic, Pidcock e Storer inseguono la coppia di testa e la raggiungono. 15:00 Sono in quattro all’inseguimento dei fuggitivi. 14:59 Del Toro tira in prima persona per riprendere i due battistrada. 14:58 I due fuggitivi provano a guadagnare terreno. Si muove Del Toro. 14:57 Cian Uijtdebroeks prova l’attacco, lo segue Lenny Martinez. 14:56 I corridori affrontano nuovamente il San Luca. 14:55 Il gruppo degli inseguitori accusa un ritardo di 15”. 14:52 Nel gruppo di testa ci sono: Del Toro, Yates, Vine, Martinez, Carapaz, Bernal, Roglic, Pidcock, Storer, Withen Philipsen, Molard, Uijtdebroeks e Tulett. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: vanno via Uijtdebroeks e Martinez, Del Toro temporeggia