LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | restano in sei si decide tutto sul San Luca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 15:10 Parte Molard. 15:09 Meno di quattro chilometri alla fine.  15:06 Il gruppo rientra su Carapaz 15:06  Rientra Carapaz e parte al contrattacco! 15:05 Del Toro, Martinez, Uijtdebroeks, Storer, Pidcock e Roglic si giocheranno il Giro dellEmilia. 7 km all’arrivo, tra poco l’ultima ascesa sul San Luca. 15:05 Meno di sette chilometri alla conclusione. 15:03 Pochi chilometri alla fine, saranno in sei a giocarsi la vittoria. 15:02 Tenta l’allungo Storer, risponde Pidcock. 15:01 Del Toro, Roglic, Pidcock e Storer inseguono la coppia di testa e la raggiungono. 🔗 Leggi su Oasport.it

