LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | restano in sei si decide tutto sul San Luca
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 15:10 Parte Molard. 15:09 Meno di quattro chilometri alla fine. 15:06 Il gruppo rientra su Carapaz 15:06 Rientra Carapaz e parte al contrattacco! 15:05 Del Toro, Martinez, Uijtdebroeks, Storer, Pidcock e Roglic si giocheranno il Giro dell’Emilia. 7 km all’arrivo, tra poco l’ultima ascesa sul San Luca. 15:05 Meno di sette chilometri alla conclusione. 15:03 Pochi chilometri alla fine, saranno in sei a giocarsi la vittoria. 15:02 Tenta l’allungo Storer, risponde Pidcock. 15:01 Del Toro, Roglic, Pidcock e Storer inseguono la coppia di testa e la raggiungono. 🔗 Leggi su Oasport.it
Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo
Giro dell’Emilia, la gara dei campioni
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
Kim Le Court triumphs at the Giro dell'Emilia Donne 2025, showcasing her strength on the final ascent of San Luca in Bologna. She outpaced world runner-up Niahm Fisher-Black, solidifying her victory. More details to follow.
C'è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell'autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell'Emilia è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria
