LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | partita ufficialmente la corsa Del Toro super favorito

10:59 Sono due le squadre esordienti al Giro dell'Emilia: la Burgos Burpellet BH e la Uno-X Mobility. 10:56 Gruppo sempre compatto, fino ad ora non ci sono stati tentativi di fuga. 10:53 E' dal 2018, con Alessandro de Marchi, che un italiano non vince il Giro dell'Emilia. Con l'abbandono di Giulio Ciccone è Giulio Pellizzari l'italiano più accredidato per la vittoria. Attenzione anche ad Andrea Bagioli e Fausto Masnada. 10:50 Sono stati completati i primi 10 km di gara. 10:47 Sono Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers) e Giulio Ciccone (Lidl Trek) i corridori che non sono partiti questa mattina.

