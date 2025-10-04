CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 10:25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2025 di 199 km. 8.40 Buongiorno amici di OA Sport. Giulio Ciccone ha dato forfait: “ Mi sono ammalato dopo i Mondiali. Spero di farcela per il Lombardia “. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2025 di 199 km. La partenza sarà da Mirandola e l’arrivo sul San Luca. Il percorso odierno prevede i primi 68 km pianeggianti, con i successivi 90 km che comprenderanno quattro salite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: inizia la corsa