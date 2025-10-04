LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | in tre al comando Il gruppo guadagna terreno

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 13:53 Siamo a sessanta chilometri dalla fine della gara. 13:49 Il vantaggio dei tre battistrada sul gruppo è di 1’25”. 13:46 Si assottiglia il gruppo di testa, al comando ora sono in tre: Jacob Bush (Development Team Picnic PostNL), Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL) e Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH). 13:43 L’austriaco Patrick Konrad (Lidl-Trek) sta gareggiando con il dorsale numero 74, lo stesso che indossava quando vinse la sedicesima tappa del Tour de France 2021. 13.40 La formazione emiratina ha superato il record di affermazioni stagionali stabilito nel 2009 dal  Team Columbia-High Road con 85. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro dell8217emilia 2025 in diretta in tre al comando il gruppo guadagna terreno

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: in tre al comando. Il gruppo guadagna terreno

In questa notizia si parla di: giro - emilia

Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo

Giro dell’Emilia, la gara dei campioni

“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana

live giro dell8217emilia 2025LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Giro Dell8217emilia 2025