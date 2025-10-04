LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | in tre al comando Il gruppo guadagna terreno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 13:53 Siamo a sessanta chilometri dalla fine della gara. 13:49 Il vantaggio dei tre battistrada sul gruppo è di 1’25”. 13:46 Si assottiglia il gruppo di testa, al comando ora sono in tre: Jacob Bush (Development Team Picnic PostNL), Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL) e Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH). 13:43 L’austriaco Patrick Konrad (Lidl-Trek) sta gareggiando con il dorsale numero 74, lo stesso che indossava quando vinse la sedicesima tappa del Tour de France 2021. 13.40 La formazione emiratina ha superato il record di affermazioni stagionali stabilito nel 2009 dal Team Columbia-High Road con 85. 🔗 Leggi su Oasport.it

