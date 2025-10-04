LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | il gruppo torna compatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 14:33 Il polacco Rafa? Majka (UAE Team Emirates-XRG) detta l’andatura. Il ritmo imposto crea selezione nel gruppo. 14:31 Si esaurisce l’azione di Mikkel Frølich Honoré. 14:29 La UAE Team Emirates-XRG e la Red Bull non concedono spazio all’azione del danese. 14:28 Il fuggitivo ha un vantaggio di una decina di secondi sul gruppo. 14:26 Siamo a trenta chilometri dalla fine della corsa. 14:25 Il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost) esce dal gruppo e prova ad avvantaggiarsi. 14:23 L’atteso Giulio Ciccone, costretto al forfait da una sindrome influenzale, ha rinunciato alla corsa e spera di recuperare per il Giro di Lombardia di sabato prossimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

