LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | il danese Mikkel Frølich Honoré tenta l’azione solitaria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 14:28 Il fuggitivo ha un vantaggio di una decina di secondi sul gruppo. 14:26 Siamo a trenta chilometri dalla fine della corsa. 14:25 Il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost) esce dal gruppo e prova ad avvantaggiarsi. 14:23 L’atteso Giulio Ciccone, costretto al forfait da una sindrome influenzale, ha rinunciato alla corsa e spera di recuperare per il Giro di Lombardia di sabato prossimo. 14:22 Il gruppo passa sotto lo striscione del traguardo. Mancano quattro giri del circuito alla fine della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - emilia
Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo
Giro dell’Emilia, la gara dei campioni
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
Giro dell'Emilia 2025 Mirandola Bologna - San Luca 199 Km Weather: Scattered clouds ? 14°C (app 13°C, min 9°C - max 20°C) ? Clou.: 35%, vis.: 100% Hum.: 39% ? Wind: 3.7 km/h SSW (max: 10.5 km/h SSW) Route: https://la-flamme-r - X Vai su X
-C’è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell’autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell’Emilia è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Segnala oasport.it