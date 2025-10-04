LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | il danese Mikkel Frølich Honoré tenta l’azione solitaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 14:28 Il fuggitivo ha un vantaggio di una decina di secondi sul gruppo. 14:26 Siamo a trenta chilometri dalla fine della corsa. 14:25 Il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost) esce dal gruppo e prova ad avvantaggiarsi. 14:23 L’atteso Giulio Ciccone, costretto al forfait da una sindrome influenzale, ha rinunciato alla corsa e spera di recuperare per il Giro di Lombardia di sabato prossimo. 14:22 Il gruppo passa sotto lo striscione del traguardo. Mancano quattro giri del circuito alla fine della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

