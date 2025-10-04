LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | i fuggitivi perdono terreno La corsa si prepara ad entrare nelle fasi decisive
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 13.40 La formazione emiratina ha superato il record di affermazioni stagionali stabilito nel 2009 dal Team Columbia-High Road con 85. 13:37 Il Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite si è concluso con la vittoria di Kimberley (Le Court) Pienaar. 13:34 La UAE Team Emirates – XRG ha raggiunto la mostruosa cifra di 87 successi in questa stagione. 13:31 La velocità media aggiornata è di 44,8 kmh. 13.28: Mancano 75 chilometri alla fine della corsa. 13.24: Il gruppo si è notevolmente avvicinato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - emilia
Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo
Giro dell’Emilia, la gara dei campioni
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
Giro dell'Emilia 2025 Mirandola Bologna - San Luca 199 Km Weather: Scattered clouds ? 14°C (app 13°C, min 9°C - max 20°C) ? Clou.: 35%, vis.: 100% Hum.: 39% ? Wind: 3.7 km/h SSW (max: 10.5 km/h SSW) Route: https://la-flamme-r - X Vai su X
-C’è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell’autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell’Emilia è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Come scrive oasport.it