LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 13.40 La formazione emiratina ha superato il record di affermazioni stagionali stabilito nel 2009 dal Team Columbia-High Road con 85. 13:37 Il Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite si è concluso con la vittoria di Kimberley (Le Court) Pienaar. 13:34 La UAE Team Emirates – XRG ha raggiunto la mostruosa cifra di 87 successi in questa stagione. 13:31 La velocità media aggiornata è di 44,8 kmh. 13.28: Mancano 75 chilometri alla fine della corsa. 13.24: Il gruppo si è notevolmente avvicinato.

LIVE Giro dell'Emilia 2025 in DIRETTA: i fuggitivi perdono terreno. La corsa si prepara ad entrare nelle fasi decisive