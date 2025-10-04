LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | i fuggitivi perdono terreno La corsa si prepara ad entrare nelle fasi decisive

4 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 13.40 La formazione emiratina ha superato il record di affermazioni stagionali stabilito nel 2009 dal  Team Columbia-High Road con 85. 13:37 Il Giro dellEmilia Internazionale Donne Elite si è concluso con la vittoria di Kimberley (Le Court) Pienaar. 13:34 La UAE Team Emirates – XRG ha raggiunto la mostruosa cifra di 87  successi in questa stagione. 13:31 La velocità media aggiornata è di 44,8 kmh. 13.28: Mancano 75 chilometri alla fine della corsa. 13.24: Il gruppo si è notevolmente avvicinato. 🔗 Leggi su Oasport.it

