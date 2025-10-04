CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 8.40 Buongiorno amici di OA Sport. Giulio Ciccone ha dato forfait: “ Mi sono ammalato dopo i Mondiali. Spero di farcela per il Lombardia “. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2025 di 199 km. La partenza sarà da Mirandola e l’arrivo sul San Luca. Il percorso odierno prevede i primi 68 km pianeggianti, con i successivi 90 km che comprenderanno quattro salite. La prima è San Lorenzo in Collina di 5.6 km al 4% medio (con punte al 12%), a 10 km dallo scollinamento i corridori affronteranno l’ascesa di Mongardino (2. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Giro dell'Emilia 2025 in DIRETTA: forfait di Ciccone, Del Toro favorito. C'è Pellizzari