LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | fase decisiva della corsa Del Toro scalpita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 14:48 I big passano sulla linea del traguardo. Due giri alla fine della corsa. 14:47 Jay Vine si rimette in testa al gruppo per mantenere alta l’andatura. 14:46 La corsa si scalda, continuano gli attacchi in testa al gruppo. 14:45 Attacco di Adam Yates!! 14:45 Il gruppo di testa è al momento composto da sedici corridori. 14:44 Rafa? Majka ha finito il suo lavoro. Ora tocca all’australiano Jay Vine e poi sarà presumibilmente Adam Yates a lanciare Del Toro. 14:42 La UAE tiene alta l’andatura. Qualcuno proverà ad evadere per scompaginare i piani della formazione emiratina? 14:40 Sono stati percorsi 2178 metri di dislivello sui 2905 previsti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo
Giro dell’Emilia, la gara dei campioni
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
Giro dell'Emilia 2025 Mirandola Bologna - San Luca 199 Km Weather: Scattered clouds ? 14°C (app 13°C, min 9°C - max 20°C) ? Clou.: 35%, vis.: 100% Hum.: 39% ? Wind: 3.7 km/h SSW (max: 10.5 km/h SSW) Route: https://la-flamme-r
-C'è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell'autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell'Emilia è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria
LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Lo riporta oasport.it