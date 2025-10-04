LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | fase decisiva della corsa Del Toro scalpita

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 14:48 I big passano sulla linea del traguardo. Due giri alla fine della corsa. 14:47 Jay Vine si rimette in testa al gruppo per mantenere alta l’andatura. 14:46 La corsa si scalda, continuano gli attacchi in testa al gruppo. 14:45 Attacco di Adam Yates!! 14:45 Il gruppo di testa è al momento composto da sedici corridori. 14:44 Rafa? Majka ha finito il suo lavoro. Ora tocca all’australiano Jay Vine e poi sarà presumibilmente Adam Yates a lanciare Del Toro. 14:42 La UAE tiene alta l’andatura. Qualcuno proverà ad evadere per scompaginare i piani della formazione emiratina? 14:40 Sono stati percorsi 2178 metri di dislivello sui 2905 previsti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro dell8217emilia 2025 in diretta fase decisiva della corsa del toro scalpita

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: fase decisiva della corsa, Del Toro scalpita

In questa notizia si parla di: giro - emilia

Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo

Giro dell’Emilia, la gara dei campioni

“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana

live giro dell8217emilia 2025LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Giro Dell8217emilia 2025