LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | fase decisiva della corsa Del Toro scalpita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 14:48 I big passano sulla linea del traguardo. Due giri alla fine della corsa. 14:47 Jay Vine si rimette in testa al gruppo per mantenere alta l’andatura. 14:46 La corsa si scalda, continuano gli attacchi in testa al gruppo. 14:45 Attacco di Adam Yates!! 14:45 Il gruppo di testa è al momento composto da sedici corridori. 14:44 Rafa? Majka ha finito il suo lavoro. Ora tocca all’australiano Jay Vine e poi sarà presumibilmente Adam Yates a lanciare Del Toro. 14:42 La UAE tiene alta l’andatura. Qualcuno proverà ad evadere per scompaginare i piani della formazione emiratina? 14:40 Sono stati percorsi 2178 metri di dislivello sui 2905 previsti. 🔗 Leggi su Oasport.it

