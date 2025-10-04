LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | Del Toro non sbaglia nulla e batte Pidcock sul San Luca
15:26 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 15:25 Isaac Del Toro batte nettamente Tom Pidcock nello sprint finale e vince l'edizione numero 108 del Giro dell'Emilia. Completa il podio il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. 15:24 La Top 10 dell'ordine d'arrivo 1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 4:46:10 2 PIDCOCK Thomas Q36.
Kim Le Court triumphs at the Giro dell'Emilia Donne 2025, showcasing her strength on the final ascent of San Luca in Bologna. She outpaced world runner-up Niahm Fisher-Black, solidifying her victory. More details to follow. Read the full article here: - X Vai su X
