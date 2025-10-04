LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | Del Toro non sbaglia nulla e batte Pidcock sul San Luca

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 15:26 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del Giro dellEmilia 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 15:25 Isaac Del Toro batte nettamente Tom Pidcock nello sprint finale e vince l’edizione numero 108 del Giro dell’Emilia. Completa il podio il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious. 15:24 La Top 10 dell’ordine d’arrivo 1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 4:46:10 2 PIDCOCK Thomas Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro dell8217emilia 2025 in diretta del toro non sbaglia nulla e batte pidcock sul san luca

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro non sbaglia nulla e batte Pidcock sul San Luca

In questa notizia si parla di: giro - emilia

Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo

Giro dell’Emilia, la gara dei campioni

“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana

live giro dell8217emilia 2025LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Giro Dell8217emilia 2025