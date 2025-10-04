LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | Del Toro grande favorito occasione anche per Ciccone e Roglic
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2025 di 199 km. La partenza sarà da Mirandola e l’arrivo sul San Luca. Il percorso odierno prevede i primi 68 km pianeggianti, con i successivi 90 km che comprenderanno quattro salite. La prima è San Lorenzo in Collina di 5.6 km al 4% medio (con punte al 12%), a 10 km dallo scollinamento i corridori affronteranno l’ascesa di Mongardino (2.1 km al 6.8% medio con pendenza massima del 10%). A 100 km dalla conclusione è presente l’ascesa di Monzuno, la più lunga di oggi: 9km al 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
