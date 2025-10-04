LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | continuano i cinque fuggitivi Gruppo oltre i quattro minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 12.59: Sia i fuggitivi sia il gurppo stanno affrontando la salita di Monzuno. 12.55: Ricapitoliamo chi sono i cinque fuggitivi. Jacob Bush, Gijs Leemreize, Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) e Pablo García (Team Polti VisitMalta) 12.50: Il gruppo accusa un ritardo di quattro minuti e mezzo dai fuggitivi. 12.46: La salita di Monzuno sarà di nove chilometri con una pendenza media del 5,2%. 12.41: Ci si avvicina ai 100 chilometri di corsa percorsi. 12.38: A passare per primo sulla salita del Mongardino, come prima a San Lorenzo in Collina, è stato lo spagnolo Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH). 🔗 Leggi su Oasport.it

