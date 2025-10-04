LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | continuano i cinque fuggitivi Gruppo oltre i quattro minuti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 12.59: Sia i fuggitivi sia il gurppo stanno affrontando la salita di Monzuno. 12.55: Ricapitoliamo chi sono i cinque fuggitivi. Jacob Bush, Gijs Leemreize, Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) e Pablo García (Team Polti VisitMalta) 12.50: Il gruppo accusa un ritardo di quattro minuti e mezzo dai fuggitivi. 12.46: La salita di Monzuno sarà di nove chilometri con una pendenza media del 5,2%. 12.41: Ci si avvicina ai 100 chilometri di corsa percorsi. 12.38: A passare per primo sulla salita del Mongardino, come prima a San Lorenzo in Collina, è stato lo spagnolo Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - emilia
Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo
Giro dell’Emilia, la gara dei campioni
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
Giro dell'Emilia 2025 Mirandola Bologna - San Luca 199 Km Weather: Scattered clouds ? 14°C (app 13°C, min 9°C - max 20°C) ? Clou.: 35%, vis.: 100% Hum.: 39% ? Wind: 3.7 km/h SSW (max: 10.5 km/h SSW) Route: https://la-flamme-r - X Vai su X
-C’è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell’autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell’Emilia è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Lo riporta oasport.it