LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | continua la fuga con 4 minuti sul gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 12.00: Sono stati percorsi 50 chilometri. 11.55: L’ultima vittoria italiana al Giro dell’Emilia risale al 2018, quando Alessandro De Marchi si impose davanti al colombiano Rigoberto Uran e al belga Dylan Teuns. In precedenza nel 2017 il successo di Giovanni Visconti con Vincenzo Nibali secondo. 11.51: Dopo aver analizzato i favoriti, diamo uno sguardo in casa Italia. Sicuramente pesa l’assenza di Giulio Ciccone, ma i fari sono puntati soprattutto su Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), anche se da capire come si comporterà la Red Bull vista la presenza anche di Primoz Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - emilia
Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo
Giro dell’Emilia, la gara dei campioni
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
We’re kicking off our Italian block of racing today at Giro dell’Emilia & Giro dell’Emilia Donne #GirodellEmilia2025 - X Vai su X
-C’è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell’autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell’Emilia è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. Secondo oasport.it