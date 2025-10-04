LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | continua la fuga con 4 minuti sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 12.00: Sono stati percorsi 50 chilometri. 11.55: L’ultima vittoria italiana al Giro dell’Emilia risale al 2018, quando Alessandro De Marchi si impose davanti al colombiano Rigoberto Uran e al belga Dylan Teuns. In precedenza nel 2017 il successo di Giovanni Visconti con Vincenzo Nibali secondo. 11.51: Dopo aver analizzato i favoriti, diamo uno sguardo in casa Italia. Sicuramente pesa l’assenza di Giulio Ciccone, ma i fari sono puntati soprattutto su Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), anche se da capire come si comporterà la Red Bull vista la presenza anche di Primoz Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it

