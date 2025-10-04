LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | cinque fuggitivi con quattro minuti sul gruppo

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 12.28: I fuggitivi stanno affrontando il Mongardino. 12.25: Il gruppo si trova a quattro minuti e mezzo dai cinque fuggitivi. 12.21: La prossima salita sarà quella di Mongardino (2,1km al 6.9%). 12.17: Intanto una notizia dagli Europei di ciclismo. Nell’attesa gara dedicata agli Under 23 la medaglia d’oro è andata al belga Widar. Quarto posto per Simone Gualdi, migliore degli azzurri. Decimo il campione del mondo Lorenzo Finn. Vi invitiamo a leggere poi la cronaca della corsa su OA Sport 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro dell8217emilia 2025 in diretta cinque fuggitivi con quattro minuti sul gruppo

© Oasport.it - LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: cinque fuggitivi con quattro minuti sul gruppo

In questa notizia si parla di: giro - emilia

Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo

Giro dell’Emilia, la gara dei campioni

“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana

live giro dell8217emilia 2025LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro grande favorito, occasione anche per Ciccone e Roglic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Emilia 2025 di 199 km. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Giro Dell8217emilia 2025