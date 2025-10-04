CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 12.28: I fuggitivi stanno affrontando il Mongardino. 12.25: Il gruppo si trova a quattro minuti e mezzo dai cinque fuggitivi. 12.21: La prossima salita sarà quella di Mongardino (2,1km al 6.9%). 12.17: Intanto una notizia dagli Europei di ciclismo. Nell’attesa gara dedicata agli Under 23 la medaglia d’oro è andata al belga Widar. Quarto posto per Simone Gualdi, migliore degli azzurri. Decimo il campione del mondo Lorenzo Finn. Vi invitiamo a leggere poi la cronaca della corsa su OA Sport 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Giro dell'Emilia 2025 in DIRETTA: cinque fuggitivi con quattro minuti sul gruppo