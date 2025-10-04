LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA | cinque all’attacco il gruppo insegue a 3’50

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00 11:28 Vedremo se Samudio riuscirà a riportarsi sui cinque davanti, operazione che sembra complicata. 11:25 Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini) insegue i cinque battistrada a 40?. Gruppo, che si è subito rialzato, a 3’46”. 11:24 Jacob Bush, Gijs Leemreize, Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) e Pablo García (Team Polti VisitMalta) sono i cinque corridori all’attacco. 11:21 Iniziano i primi attacchi in gruppo, quattro corridori in testa. 11:20 Esclusa la vittoria di Tadej Pogacar l’anno scorso è dal 2019 che la vittoria viene decisa sull’ultimo passaggio del San Luca. 🔗 Leggi su Oasport.it

