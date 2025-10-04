LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | via alla FP3! Ferrari in cerca di soluzioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 L’asfalto ha le stesse caratteristiche di quello delle strade cittadine limitrofe, con una rugosità molto bassa, e numerose sono anche le strisce della segnaletica che, in caso di pioggia, possono rappresentare un’insidia supplementare. Ci si aspetta un degrado della prestazione degli pneumatici in gara causato principalmente dallo stress termico cui vengono sottoposti. 11.31 Si entra in pista per cercare confidenza con una pista complessa. 11.30 VIA ALLA FP3!!! 11.28 2? al via della FP3. 11.25 Giornata più calda della settimana e pista che si è molto evoluta rispetto al day-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

