LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Vestappen svetta nella FP3! 4° Antonelli Ferrari non brilla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Antonelli si migliora con la Mercedes e si porta in terza posizione a 0.089 da Verstappen. 12.28 Hadjar sesto con la Racing Bulls a 0.341. Piastri non brillantissimo e solo ottavo a 0.479. 12.27 Hamilton non migliora il suo tempo, mentre c’è un lungo di Antonelli all’ingresso di curva-1. 12.26 Provano a rilanciarsi le McLaren, ma non migliorano Norris e Piastri. 12.26 Vedremo se ci sarà un ulteriore tentativo per i piloti in pista, prima della bandiera a scacchi. 12.25 5? al termine della FP3. 12.24 Rossa in grande sofferenza soprattutto nell’ultimo settore, se si fa un confronto con le altre macchine in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Vestappen svetta nella FP3! 4° Antonelli, Ferrari non brilla

