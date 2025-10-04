CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 minuti: Piastri si mette al secondo posto ma a 359 millesimi da Russell! Verstappen risponde con il secondo tempo a 175! L’olandese piazza il record nel T2 e T3 e si avvicina! Hamilton è sesto, Leclerc settimo. -6 minuti: Norris chiude il suo primo giro a 442 millesimi da Russell! Leclerc si ferma a 619, Hamilton a 568 -7 minuti: Antonelli risponde con il secondo tempo a 372 millesimi. -8 minuti: Bearman inizia in 1:30.166, Russell risponde in 1:29.165! Nuovo record della pista! -9 minuti: Russell vola nel T1, si lanciano tutti ora! -10 minuti: piano piano tutti in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: tutto pronto per la Q3! Tanti piloti che possono fare la pole!