LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | tra poco la FP3 Ferrari in cerca di soluzioni a Marina Bay

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.25 Giornata più calda della settimana e pista che si è molto evoluta rispetto al day-1. 11.22 C’è meno vento rispetto a ieri e c’è una grande umidità. Fattori da considerare nel set-up. 11.19 FP3 in cui forse scopriremo anche il vero valore della Mercedes, che ieri non montando mai le gomme soft si è un po’ nascosta. Una giornata difficile per la Stella a tre punte, visto l’incidente di George Russell. 11.16 Sarà interessante capire cosa farà Verstappen, ricordando che questo tracciato non è mai riuscito a prevalere, viste le tradizionali difficoltà della Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it

