LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | super-pole di Russell su Verstappen! 4° Antonelli davanti a Norris e alle Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 CLASSIFICA TEMPI Q3 1 George Russell 1:29.158 6 2 Max Verstappen +0.182 6 3 Oscar Piastri +0.366 6 4 Kimi Antonelli +0.379 6 5 Lando Norris +0.428 6 6 Lewis Hamilton +0.530 6 7 Charles Leclerc +0.626 6 8 Isack Hadjar +0.688 6 9 Oliver Bearman +0.710 6 10 Fernando Alonso +0.797 16.12 Ci attende un GP di Singapore domani davvero elettrizzante! Russell in pole davanti a Max, quindi Piastri e Antonelli. Solamente quinto Norris, le Ferrari come sempre arrancano in sesta e settima posizione. 16.10 Verstappen molla nel T3 ma rimane secondo. La pole è di Russell!!!!!!!!!!!! Che Mercedes!!!!!!

