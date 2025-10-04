LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | scatta la Q1! Le Ferrari vogliono inserirsi nel duello McLaren-Verstappen
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 minuti: piano piano tutti stanno entrando in azione. Le Ferrari sono in pista ovviamente con le gomme soft, mentre attendono qualche istanti in più Verstappen e le McLaren -17 minuti: subito in pista tutti i piloti con Hulkenberg, Albon, Colapinto e Stroll ad aprire la fila. 15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!! 14.59 Le condizioni meteo di Marin Bay. Temperatura di 30° per quanto riguarda l’atmosfera e 35° sull’asfalto. 14.58 Pochi istanti e si incomincia! La notte di Singapore con le sue luci iconiche faranno da scenario ideale per una delle qualifiche più attese e importanti dell’anno! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: singapore - diretta
LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: match morbido per il Setterosa
La cronaca live minuto per minuto delle prove libere 3 del #SingaporeGP #F1: segui le #FP3 in #DIRETTA #LIVE con noi - X Vai su X
Scatta il semaforo verde all’emozione! Domenica 5 ottobre alle ore 14.00, vivi il Gran Premio di Singapore in diretta sui maxischermi del Centro! Tifo, adrenalina e tutta la magia della Formula 1 ti aspettano. Vivi la corsa insieme a noi! - facebook.com Vai su Facebook
F1 diretta qualifiche Gp Singapore: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE - Dopo le prove libere si torna in pista sul circuito cittadino per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio. Riporta corrieredellosport.it
F1 GP Singapore 2025, Qualifiche: Verstappen sfida le McLaren, si parte alle 15.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle qualifiche del GP Singapore F1, LIVE dalle 14. Scrive formulapassion.it