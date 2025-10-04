LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | scatta la Q1! Le Ferrari vogliono inserirsi nel duello McLaren-Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 minuti: piano piano tutti stanno entrando in azione. Le Ferrari sono in pista ovviamente con le gomme soft, mentre attendono qualche istanti in più Verstappen e le McLaren -17 minuti: subito in pista tutti i piloti con Hulkenberg, Albon, Colapinto e Stroll ad aprire la fila. 15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!! 14.59 Le condizioni meteo di Marin Bay. Temperatura di 30° per quanto riguarda l’atmosfera e 35° sull’asfalto. 14.58 Pochi istanti e si incomincia! La notte di Singapore con le sue luci iconiche faranno da scenario ideale per una delle qualifiche più attese e importanti dell’anno! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

