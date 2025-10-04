LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Norris velocissimo nella FP3 Ferrari studia l’assetto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Verstappen completa il suo primo giro cronometrato a 0.505 dalla vetta occupata da Norris in quinta posizione. 12.00 Albon migliora e si porta in seconda posizione a 0.152 da Norris. 11.58 Quarto tempo per Russell con la Mercedes a 0.686. Antonelli chiude in quinta piazza a 0.740. C’è il lungo di Carlos Sainz in uscita di curva-14. 11.57 Ferrari sul tracciato con le gomme medie. 11.57 Max Verstappen in pista con le gomme medie, mentre le Mercedes sono con le soft. 11.55 Si torna in pista, si prepara anche Max Verstappen. 11.53 Alle 11.54 si torna in pista dopo le riparazioni dovute per quanto accaduto con Lawson. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: singapore - diretta
