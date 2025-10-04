LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Norris velocissimo nella FP3 Ferrari studia l’assetto Bandiera rossa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Ferrari che fatica a gestire dei micro-bloccaggi all’anteriore, facendo perdere la traiettoria ideale ai piloti, soprattutto nella successione di curva 1-2. 11.49 Commissari a lavoro per riparare le protezioni dopo l’impatto della Racing Bulls di Lawson. Finora, McLaren e Norris in grande spolvero, precedendo Carlos Sainz e Oliver Bearman. Ferrari non brillanti: nono Lewis Hamilton e 12° Charles Leclerc. Nessun giro, per il momento, di Max Verstappen. 11.47 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lando Norris McLaren 1:31.021 — 1 2 Carlos Sainz Williams +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

