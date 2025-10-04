LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Leclerc svetta nella FP3! Ultimi minuti dedicati al time-attack

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Ferrari con Hamilton sesto a 0.411 e Leclerc nono a 0.503. 12.20 Arriva Verstappen che si porta davanti a tutti in 1:30.148 a precedere di 0.049 Russell e di 0.144 Norris. Un bel segnale di Max, Antonelli 4° a 0.222. 12.17 Leclerc migliora il tempo di Antonelli, montando le gomme soft, e si porta in vetta in 1:30.651 a precedere di 0.109 Antonelli e di 0.370 Norris. 12.15 Leclerc si lancia con gomme soft. 12.14 Russell si è migliorato, in tutto questo, portandosi in quarta posizione a 0.478 da Antonelli, a parità di gomme col compagno di squadra. 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp singapore 2025 in diretta leclerc svetta nella fp3 ultimi minuti dedicati al time attack

© Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Leclerc svetta nella FP3! Ultimi minuti dedicati al time-attack

In questa notizia si parla di: singapore - diretta

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore

LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa

LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: match morbido per il Setterosa

live f1 gp singaporeF1, orari GP Singapore: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Fino a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che è in pista e arriva a Singapore: oggi le qualifiche alle 15, domenica la gara alle 14. Come scrive sport.sky.it

live f1 gp singaporeF1 GP Singapore 2025, FP3: al via l’ultima sessione di test del weekend, si parte alle 11.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 3 del GP Singapore F1, LIVE dalle 11. Scrive formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Singapore