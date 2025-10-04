LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Hamilton chiude in vetta la Q1 ora è tempo di Q2 a Marina Bay!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!! 15.29 Si ripartirà tra 2 minuti! La Q2 è pronta ad iniziare! 15.27 Siamo ancora in attesa di sapere quanto si potrà tornare in azione. La macchina di Gasly è stata spostata. Non dovrebbe mancare molto. 15.25 Bel segnale della Ferrari con il miglior tempo di Hamilton. Il problema delle rosse, però, quasi sempre arriva nella Q3. Sarà la volta buona? 15.23 Come si è visto in questa Q1 i distacchi sono minimi a Marina Bay! Ora testa alla Q2, il cui via sarà posticipato perchè dev’essere sistemato qualcosa sul tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

